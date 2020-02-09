Явка избирателей на парламентских выборах в Азербайджане на 15.00 по местному времени составляет 39,23 процента (2 090 589 избирателей).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на главу Информационного центра "Выборы" ЦИК Фарида Оруджева, передает Day.Az.

Подробные данные о явке на парламентских выборах можно узнать на специальной странице на сайте ЦИК Азербайджана.

Отметим, что в Азербайджане в воскресенье проходят выборы в Милли Меджлис (парламент).

Для участия в парламентских выборах зарегистрированы 1 314 кандидата.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами.

Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В 125 избирательных округах страны действуют 5 573 постоянных избирательных участка.

В качестве избирателей зарегистрировано 5 329 460 человек. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом голосования будут наблюдать 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опроса на выходе из избирательных участков (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр "Rəy".