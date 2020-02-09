Делегация Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД), находящаяся с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, встретилась с азербайджанцами, проживающими в крупнейшем городе ОАЭ Дубае.

Встреча прошла в консульстве Азербайджанской Республики в Дубае с участием десятков наших соотечественников.

Мероприятие началось с озвучивания нашего государственного гимна, после чего был показан видеоролик, посвященный деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой.

Председатель комитета Фуад Мурадов подробно проинформировал участников встречи о работе возглавляемой им структуры, реализованных проектах - создании координационных советов в различных странах мира, летних лагерях диаспорской молодежи, открытии за рубежом домов Азербайджана и воскресных школ "Карабах", а также других важных проектах.

Предпочтение на мероприятии было отдано взаимному обмену мнениями, в частности, заслушиванию предложений и проблем азербайджанцев, проживающих в Дубае.

Наши соотечественники прежде всего отметили важность открытия азербайджанской школы в городе, где живут, организации языковых курсов или онлайн-обучения.

Было подчеркнуто, что визит руководства и сотрудников комитета в Дубай представляет существенное значение для консолидации проживающих здесь наших соотечественников, что регулярное осуществление таких визитов является очень важным.

Азербайджанцы, занимающие различные высокие позиции в Дубае, констатировали, что "такие встречи сыграют неоценимую роль в том смысле, что мы будем знать о находящихся здесь молодых кадрах и поможем им в трудоустройстве".

Темой обсуждения стал также вопрос о создании в дальнейшем Координационного совета азербайджанцев, проживающих в Дубае, привлекло внимание стремление наших соотечественников к организационному становлению.

Генеральный консул Азербайджанской Республики в городе Дубай Джавидан Гусейнов высоко оценил встречу с азербайджанцами, проживающими в Дубае, и отметил, что такие встречи играют неоценимую роль в популяризации Азербайджана, организационном становлении наших соотечественников.