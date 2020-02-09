Окончательное заявление Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по выборам будет сделано в апреле.

Об этом сказал Trend член наблюдательной миссии ПАСЕ, содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефан Шеннак, передает Day.Az.

"Мы входим в состав краткосрочных наблюдателей. А две недели назад здесь находилась миссия ПАСЕ для наблюдения за предвыборной ситуацией. Мы хотели поехать в Шамахы, но это было невозможно из-за погодных условий. Мы наблюдали за выборами в разных местах: были в Нардаране, и теперь на пути в Сумгайыт, а затем посетим другие избирательные участки. В связи с тяжелыми погодными условиями с утра избирателей было не так много, но к полудню их число стало стремительно расти. На данный момент на избирательном участке мы наблюдаем большое число избирателей", - сказал он.

Шеннак отметил, что завтра во второй половине дня состоится пресс-конференция наблюдателей ОБСЕ и ПАСЕ, где будет сделано предварительное заявление.

"А окончательное заявление ПАСЕ по выборам будет сделано в апреле", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Для участия в выборах зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

По 125 избирательным округам страны действуют 5573 постоянных избирательных участка.

В качестве избирателей зарегистрировано 5 329 460 человек. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом голосования наблюдают 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опроса на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр "Rəy".