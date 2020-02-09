Сегодняшние выборы проходят в соответствии с законодательством Азербайджана и международными обязательствами страны по обеспечению и соблюдению общепринятых стандартов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству, член наблюдательной миссии Парламентской Ассамблеи (ПА) СНГ Александр Башкин.

По его словам, наблюдатели от ПА СНГ приняли участие в открытии одного избирательного участка, а затем побывали на нескольких других участках.

"На участках царит приветливая и спокойная атмосфера. Не было выявлено никаких правонарушений, никаких жалоб не поступало. Не жаловались и избиратели. Я хорошо знаю избирательное законодательство Азербайджана и вижу, что все его требования строго соблюдаются", - сказал Башкин.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет информировать о ходе голосования, а также о предварительных данных на 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Для участия во внеочередных парламентских выборах зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны будут действовать 5573 постоянных избирательных участка.

В качестве избирателей зарегистрировано 5 329 460 человек. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом голосования будут наблюдать 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опросов на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр Rəy.