В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Азербайджана не поступало каких-либо официальных жалоб в связи с парламентскими выборами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.

Он сообщил, что на горячую линию ЦИК поступило около 50 обращений. В основном это были обращения технического характера, а также связанные с выяснением определенных вопросов. Заместитель председателя отметил, что на данный момент избирательный процесс идет нормально.

Он добавил, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия, наблюдается высокая активность избирателей, и эти выборы войдут в историю Азербайджана, как проходившие в условиях напряженной борьбы.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет информировать о ходе голосования, а также о предварительных данных на 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Для участия во внеочередных парламентских выборах зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны будут действовать 5573 постоянных избирательных участка.

В качестве избирателей зарегистрировано 5 329 460 человек. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом голосования будут наблюдать 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опросов на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр Rəy.