Парламентские выборы в Азербайджане были организованы очень хорошо.

Об этом заявила Trend представитель миссии по наблюдению за выборами из Германии Биргит Ветцель, передает Day.Az.

"Я приехала сюда в составе миссии для наблюдения за выборами по приглашению посольства Азербайджана в Берлине. Мы посетили избирательные участки и убедились в том, что процесс голосования хорошо организован. Я была в Азербайджане много раз, и я счастлива вновь оказаться здесь", - сказала она.

Как сказала Ветцель, проведение парламентских выборов на таком уровне будет иметь решающее значение для будущих поколений Азербайджана.

"Это наш третий день в Азербайджане. Исходя из того, что мы увидели и что услышали от людей за эти три дня, выборы должны пройти успешно. Мы видели большое количество молодых и независимых кандидатов, выдвинувших свою кандидатуру на выборах", - сказала она.

Отметим, что сегодня в Азербайджане завершились выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Для участия в парламентских выборах были зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5573 постоянных избирательных участка.

В качестве избирателей зарегистрировано 5 329 460 человек.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опросов на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр "Rəy".