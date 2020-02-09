Пресс-служба Милли Меджлиса Азербайджана опровергла сообщения о проблемах со здоровьем спикера парламента Огтая Асадова.

Как сообщает Day.Az, в сообщении пресс-службы парламента отмечается, что 9 февраля информагентство "Туран" сообщило, что спикер Огтай Асадов якобы перенес инфаркт и был госпитализирован в Центральную клиническую больницу.

"Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности. Спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов не испытывает проблем со здоровьем", - говорится в заявлении пресс-службы.