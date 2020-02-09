https://news.day.az/politics/1201537.html Опубликованы первые данные exit-poll на выборах в Милли Меджлис - результаты "AJF Associates İnc."
Опубликованы первые данные exit-poll на выборах в Милли Меджлис - результаты "AJF Associates İnc."
Американская компания "AJF Associates İnc." опубликовала результаты экзит-полла, который проводился в ходе голосования на парламентских выборах в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az, вице-президент компании Джордж Бирнбаум сообщил, что "AJF Associates İnc." проводит экзит-полл на выборах в Азербайджане уже в пятый раз.
"Опросы проводились на 1053 участках, в них приняло участие 2106 человек. Было опрошено 76 тысяч избирателей, то есть порядка 640-650 человек на каждом участке. Погрешность на каждом из них не превышает 3,6-3,9 процента", - сказал Бирнбаум.
С полным списком результатов экзит-полла можно ознакомиться по ссылке.
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