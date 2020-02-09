Американская компания "AJF Associates İnc." опубликовала результаты экзит-полла, который проводился в ходе голосования на парламентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, вице-президент компании Джордж Бирнбаум сообщил, что "AJF Associates İnc." проводит экзит-полл на выборах в Азербайджане уже в пятый раз.

"Опросы проводились на 1053 участках, в них приняло участие 2106 человек. Было опрошено 76 тысяч избирателей, то есть порядка 640-650 человек на каждом участке. Погрешность на каждом из них не превышает 3,6-3,9 процента", - сказал Бирнбаум.

С полным списком результатов экзит-полла можно ознакомиться по ссылке.