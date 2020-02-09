https://news.day.az/politics/1201539.html Opinion Way обнародовал результаты парламентских выборов в Азербайджане по exit poll - СПИСОК
Opinion Way обнародовал результаты парламентских выборов в Азербайджане по exit poll - СПИСОК
Институт социологических исследований Opinion Way обнародовал результаты exit poll, проведенного среди избирателей на воскресных парламентских выборах в Азербайджане, передает Trend с мероприятия.
На пресс-конференции было отмечено что все 236 участков были проверены представителями института, избиратели заполнили анкеты и ответили на вопросы, что заняло несколько минут. Всего было опрошено 10 119 избирателей.
Данные огласил на пресс-конференции генеральный директор Opinion Way Бруно Джин Бар:
Данные первых семи избирательных округов Нахчыванской Автономной республики отсутствуют.
С результатами exit poll можно ознакомиться, пройдя по ссылке.
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