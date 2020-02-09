Институт социологических исследований Opinion Way обнародовал результаты exit poll, проведенного среди избирателей на воскресных парламентских выборах в Азербайджане, передает Trend с мероприятия.

На пресс-конференции было отмечено что все 236 участков были проверены представителями института, избиратели заполнили анкеты и ответили на вопросы, что заняло несколько минут. Всего было опрошено 10 119 избирателей.

Данные огласил на пресс-конференции генеральный директор Opinion Way Бруно Джин Бар:

Данные первых семи избирательных округов Нахчыванской Автономной республики отсутствуют.

С результатами exit poll можно ознакомиться, пройдя по ссылке.