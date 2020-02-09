Все было подготовлено идеально для проведения парламентских выборов в Азербайджане

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе пресс-конференции сказал депутат из Германии Ули Хенкель.

"Наша миссия прибыла, чтобы наблюдать ход парламентских выборов, и я участвовал в открытии участка номер семь в 7:45 т.е за 15 минут до официального начала выборов. Я очень удовлетворен тем, что видел. Все было в порядке в соответствии с правилами и мы рады сообщить, что все было подготовлено идеально к проведению выборов. Я был приятно удивлён уровнем подготовкой выборов", сказал он.

Он отметил, что никогда не видел так много наблюдателей ни на одних выборах.

"Для меня это значит, что государство хочет максимальной прозрачности, и мы можем подтвердить, что все так и прошло",- подытожил он.

В свою очередь, еще один депутат из Германии Ульрих Зингер также подтвердил, что выборы прошли максимально открыто и прозрачно.

"Никаких проблем с бюллетенями не было выявлено", - отметил он.

Отметим, что сегодня в Азербайджане завершились выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Для участия в парламентских выборах были зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5573 постоянных избирательных участка.

В качестве избирателей зарегистрировано 5 329 460 человек.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опросов на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр "Rəy".