https://news.day.az/politics/1201548.html Выборы прошли без грубых нарушений общественного порядка - МВД Азербайджана
Выборы прошли без грубых нарушений общественного порядка - МВД Азербайджана
В ходе внеочередных выборов в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана 9 февраля 2020 года, органы внутренних дел в соответствии со своими служебными обязанностями, установленными законом, обеспечивали безопасность и охрану общественного порядка, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства внутренних дел.
Сообщается, что к 19:00 грубых нарушений общественного порядка и фактов незаконного вмешательства полиции в избирательный процесс зафиксировано не было.
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