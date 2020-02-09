Мы остались довольны избирательным процессом - наблюдатели из Пакистана
Наблюдательная миссия из Пакистана подвела итоги увиденного на парламентских выборах в Азербайджане.
Как сообщает Trend, экс-заместитель спикера парламента Пакистана Джахид Аббаси сообщил, что чувствуют себя в Баку как дома, и остался доволен избирательным процессом.
"Мы крайне довольны организацией выборов и деятельностью Центральной избирательной комиссии", - сказал Аббаси.
Генеральный директор Исламабадского центра глобальных и стратегических исследований Халид Теймур Акрам подчеркнул, что наблюдал в Азербайджане свободные, демократические и прозрачные выборы.
"Мы посетили Гянджу седьмого февраля, побывали на седьмом и 13-м избирательных участках, и встретились с представителями местных избиркомов. А восьмого февраля, посетив Нахчыван, побывали в 12-м и третьем избирательных участках", - сказал Теймур Акрам.
Отметим, что в 19:00 по местному времени в Азербайджане завершились парламентские выборы.
Согласно информации на 17:00, из 5 212 902 избирателей с правом голоса в рамках выборов в Милли Меджлис (парламент) проголосовали 2 389 754 избирателя. Активность избирателей составила 44,84 процента.
В рамках парламентских выборов было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.
В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.
За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.
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