Наблюдательная миссия от Беларуси на парламентских выборах отметила высокую явку на парламентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает Trend, на пресс-конференции, посвященной досрочным парламентским выборам в Азербайджане, наблюдатели от Беларуси отметили высокую политическую активность, хорошую подготовку и спокойную обстановку, наблюдаемую миссией на разных избирательных участках столицы.

Наблюдатель от Беларуси, председатель Постоянной комиссии Верхней палаты Парламента Беларуси, руководитель Постоянного комитета национальной безопасности республики Сергей Рачков также удовлетворенно отметил, что члены избиркома хорошо знакомы с законодательством и участки были хорошо подготовлены к избирательному процессу.

"Мы обращали внимание на то каким образом работали с избирателями. Мы не заметили, чтобы какой-нибудь избиратель не предъявил удостоверение. Не было и случаев семейного голосования - то есть в кабинках было только по одному человеку." - сказал Рачков.

Наблюдатель от Беларуси также отметил большое количество местных наблюдателей, что, по его словам, показывает транспарентность выборов и высокую политическую активность местного населения.

"Мы беседовали также с местными наблюдателями и жителями. Нас интересовали процесс выдвижения кандидатов, избирательные кампании, также спрашивали, как составляются списки избирателей. В свою очередь мы и сами вызывали интерес, в частности, в вопросах, связанных с экономическим сотрудничеством наших стран." - сказал Рачков, отвечая на вопрос корреспондента Trend.

В целом, Наблюдательная миссия отметила, что серьезных нарушений законодательства не было, члены комиссии работали гибко и со знанием дела проявляли себя в неожиданных ситуациях. Например, руководитель делегации рассказал, что на одном из участков избиратель повел себя не совсем корректно, но ситуация было быстро урегулирована благодаря гибкому подходу.

Помимо всего этого крайне положительно было оценено проведение опросов на выходе из участков, что было воспринято, как современный подход к процессу выборов.

"Поэтому наше мнение таково, что выборы прошли в транспарентной спокойной обстановке." - подытожил Рачков

Наблюдатель от Беларуси, депутат Верхней палаты Парламента Беларуси, заместитель руководителя постоянного комитета национальной безопасности Александр Маркевич также выразил удовлетворение по поводу спокойной обстановки процесса голосования и профессионализма членов избирательных комиссий.

Помимо этого, Маркевич отметил что более 80 процентов претендентов пришлось на независимых кандидатов, также были кандидаты-женщины, а на участках было большое количество наблюдателей - как зарубежных, так и местных.

По словам депутата, это явный показатель политической активности населения.

"Мы посетили двенадцать участков в разных районах Баку и везде встречались с большим количеством избирателей. Такая высокая явка в непогоду показывает большую заинтересованность избирателей в выборе достойных людей для управления страной.

Отметим, что в 19:00 по местному времени в Азербайджане завершились парламентские выборы.

Согласно информации на 17:00, из 5 212 902 избирателей с правом голоса в рамках выборов в Милли Меджлис (парламент) проголосовали 2 389 754 избирателя. Активность избирателей составила 44,84 процента.

В рамках парламентских выборов было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.