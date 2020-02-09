https://news.day.az/politics/1201553.html МИД Турции прокомментировал итоги выборов в Азербайджане
МИД Турции прокомментировал итоги выборов в Азербайджане
Желаем, чтобы результаты выборов 9 февраля в Милли Меджлис оказались полезными для братского Азербайджана.
Об этом говорится в заявлении МИД Турции в связи с парламентскими выборами в Азербайджане, сообщает Trend.
В МИД Турции выразили удовлетворение завершением выборов по всей стране в обстановке стабильности.
Министерство высоко оценивает усилия соответствующих органов по проведению демократических и прозрачных выборов, и активное участие в выборах азербайджанского народа.
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