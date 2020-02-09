Наблюдатели из Вьетнама обнародовали результаты наблюдений внеочередных парламентских выборов проведенных в Азербайджане.

Как передает Trend, руководитель делегации группы парламентской дружбы Вьетнам-Азербайджан Нгием Ву Хаи сообщил, что наблюдал в Азербайджане полностью прозрачные парламентские выборы: "Мы очень довольны тем что приглашены в Азербайджан. Четыре дня как мы находимся в стране. Уже могу сказать, что мы многому должны научиться у вас в деле проведения парламентских выборов. Мы интересовались подготовкой к выборам в Баку, Шеки и Габале, стали свидетелями того как проводились выборы. Мы работали на пяти участках. На избирательных участках была опубликована вся информация о кандидатах, обеспечена полная прозрачность и всем кандидатам были предоставлены равные возможности. Никто не подвергался дискриминации. Процесс был полностью прозрачным, со всеми кандидатами обращались одинаково. Члены комиссии нормально объясняли процедуру избирателям, что позволяло им голосовать надлежащим образом."

Наблюдатель из Вьетнама высоко оценил использование в процессе выборов современных технологий: "В то же время нам было продемонстрировано широкое использование высоких технологий. То есть, за выборами из-за рубежа в режиме реального времени мог наблюдать любой человек. Маркировка пальцев избирателей - гарантия отсутствия повторного голосования. На всех наблюдаемых нами участках мы были свидетелями демократических, прозрачных выборов без каких-либо нарушений. Я разговаривал с избирателями и они говорили, что хотят видеть молодых, образованных и интеллектуальных депутатов. Поэтому, думаю, что этот парламент будет сильнее прежнего."

Отметим, что сегодня в Азербайджане завершились выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Для участия в парламентских выборах были зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5573 постоянных избирательных участка.

В качестве избирателей зарегистрировано 5 329 460 человек.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.