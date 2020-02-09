Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован Минской группой ОБСЕ и другими международными организациями.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции международный наблюдатель, посетивший Азербайджанв связи с парламентскими выборами, профессор Матиас Дорнфельдт, сообщает Trend.

Дорнфельдт пожелал скорейшего разрешения нагорно-карабахского конфликта.

"Этот вопрос должен быть решен международными организациями. Потому что люди, проживавшие в Нагорном Карабахе, хотят вернуться на родину", - сказал наблюдатель.

Дорнфельдт добавил, что также побывал на избирательном участке Нагорно-Карабахской зоны.

"Больше всего меня тронуло участие избирателей из Нагорного Карабаха. Они рассказали нам о своей нелегкой жизни", - сказал наблюдатель.

Отметим, что сегодня в Азербайджане завершились выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Для участия в парламентских выборах были зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5573 постоянных избирательных участка.

В качестве избирателей зарегистрировано 5 329 460 человек.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опросов на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр "Rəy".