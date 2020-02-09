Французская делегация огласила результаты своих наблюдений во время парламентских выборов в Азербайджане, сообщает в воскресенье Trend.

Заместитель председателя Комиссии по международным отношениям и обороне сенатор Джоэл Гоэльо заявил, что выборы в целом прошли нормально.

"Я провел наблюдение за выборами на 20 избирательных участках, следил за процессом подсчета голосов. Я смог получить точные сведения по подсчету голосов. Впечатления хорошие", - отметил Гоэльо.

Также зампред комиссии наблюдал за серьезным подходом к процессу подсчета голосов.

"На всех участках наблюдалась похожая обстановка. Только на одном участке была отмечена некоторая напряженность. В общем процесс завершился в положительной атмосфере. Выражаю особую благодарность организаторам. Мне очень понравился Баку. Особенно хотел бы отметить Музей Ковра."

Глава делегации, мэр французского города Болл Ив Метеги сообщил, что это его первый визит в Азербайджан: "Была также организована встреча с министерством туризма. Целью было регулирование отношений между двумя странами. Я юрист и у меня здесь была возможность прочитать избирательный кодекс. Так как кодекс написан очень практичным и доступным языком, то у депутатов высокие шансы ознакомиться с ним."

Отметим, что в 19:00 по местному времени в Азербайджане завершились парламентские выборы.

Согласно информации на 17:00, из 5 212 902 избирателей с правом голоса в рамках выборов в Милли Меджлис (парламент) проголосовали 2 389 754 избирателя. Активность избирателей составила 44,84 процента.

В рамках парламентских выборов было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.