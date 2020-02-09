ЦИК Грузии: Парламентские выборы в Азербайджане проведены успешно
Парламентские выборы в Азербайджане проведены успешно.
Как передает Trend, об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Георгий Шарабидзе.
Он отметил, что вел наблюдения в ряде избирательных участков:
"Центральная избирательная комиссия приняла все необходимые меры и все правила были соблюдены. Поздравляю моих азербайджанских коллег."
Он добавил, что на избирательных участках были созданы необходимые условия для голосования:
"Хотя это были досрочные выборы и период подготовки был ограничен, ЦИК Азербайджана предпринял все меры в соответствии с избирательным законодательством. В то же время для международных наблюдателей были созданы необходимые условия для работы на выборах. Мы не встретили никаких препятствий в ходе наблюдений."
Отметим, что сегодня в Азербайджане завершились выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.
Для участия в парламентских выборах были зарегистрированы 1314 кандидатов.
Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.
В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5573 постоянных избирательных участка.
В качестве избирателей зарегистрировано 5 329 460 человек.
За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.
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