Наблюдательная миссия представителей американской общественности выразила крайнее удовлетворение парламентскими выборами в Азербайджане.

Как сообщает Trend, на пресс-конференции, посвященной досрочным парламентским выборам в Азербайджане, наблюдатели от американской общественности отметили высокую политическую активность населения, серьезную подготовку к выборам, наблюдаемую миссией на разных избирательных участках столицы, и в целом, остались довольны страной.

Наблюдатель миссии представителей американской общественности из Нью-Йорка, координатор Конгресса бухарских евреев по США и Канаде Рафаэль Некталь, рассказал, что в Азербайджане он уже в третий раз и был очень рад участвовать в качестве международного наблюдателя на парламентских выборах страны.

Из положительных аспектов Некталь прежде всего отметил высокую явку избирателей: "В Губе, где я находился, было очень холодно, около пяти градусов, тем не менее, множество людей не поленились прийти" - сказал Некталь

Наблюдатель из Cан-Диего Мартин Круминг рассказал, что это его пятый визит в Азербайджан, и он также рад присутствовать на выборах.

"Люди приходили голосовать и оставались потом на некоторое время, то есть принимали какое-то участие, что очень интересно. Люди здесь считают это обычным делом, но такая активность в США, например, не наблюдается - наш народ приходит, голосует и сразу уходит по своим делам. Кроме этого, я лично говорил с местными наблюдателями, и был случай, где на одном из участков нас даже напоили вкусным чаем. Этого в Америке точно не увидишь" - сказал Круминг Trend, делясь опытом общения с местными жителями.

Наблюдатель из Лос-Анджелеса, предприниматель Митч Сильберман, в свою очередь, отметил что Диалог с местными жителями показал также, что население очень патриотично и политически активно, что сближает американский и азербайджанский народы. Он сказал, что впервые в Азербайджане, в связи с чем испытывает приятные эмоции.

Основные факторы, отмеченные Сильберманом в избирательном процессе, это представительство молодежи в списках кандидатов и следование правилам на избирательных участках.

Отметим, что в 19:00 по местному времени в Азербайджане завершились парламентские выборы.

Согласно информации на 17:00, из 5 212 902 избирателей с правом голоса в рамках выборов в Милли Меджлис (парламент) проголосовали 2 389 754 избирателя. Активность избирателей составила 44,84 процента.

В рамках парламентских выборов было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.