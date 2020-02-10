Парламентские выборы в Азербайджане прошли на достаточно высоком уровне. Об этом в ходе пресс-конференции сказал Депутат Государственной Думы России от партии "Единая Россия" Максим Иванов , передает в воскресенье Trend.

"Те позитивные изменения, которые происходят в Азербайджане, отчетливо видны. Это создание инфраструктуры, гражданского общества, это комфортная среда для людей, и когда мы сегодня общались с жителями Баку, мы слышали как люди говорят о тех изменениях в лучшую сторону", - сказал он.

Он также высказал мнение, что Азербайджан и Россию ждет великое будущее.

Как отметила в свою очередь депутат Людмила Козлова, на открытии выборов было много наблюдателей и много журналистов. Она также отметила, что никаких происшествий на участках не было.

Как прокомментировал депутат госдумы Сергей Марков, самое главное наблюдение заключается в том, что выборы были честными, справедливыми и воплотили волю народа Азербайджана.

Отметим, что сегодня в Азербайджане завершились выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Для участия в парламентских выборах были зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5573 постоянных избирательных участка.

В качестве избирателей зарегистрировано 5 329 460 человек.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опросов на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр "Rəy".