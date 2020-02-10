9 февраля Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева с победой возглавляемой им Партии "Ени Азербайджан" на проведенных в Азербайджане парламентских выборах, пожелал новому парламенту успехов в работе.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех направлениях и пришли к решению о продолжении в ближайшее время новых контактов.