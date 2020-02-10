https://news.day.az/politics/1201570.html Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
9 февраля Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева с победой возглавляемой им Партии "Ени Азербайджан" на проведенных в Азербайджане парламентских выборах, пожелал новому парламенту успехов в работе.
Президент Ильхам Алиев выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.
Главы государств выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех направлениях и пришли к решению о продолжении в ближайшее время новых контактов.
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