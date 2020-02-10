Согласно заключительной информации, из 5 212 902 избирателей, обладающих правом голоса, проголосовали 2 547 982 человек.

Как сообщает Trend, об этом сказал заведующий информационного центра Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Фарид Оруджов.

По его словам, до сих пор активность избирателей составила 47,81 процента.

Более подробную информацию о процессе голосования можно найти на сайте ЦИК.

Отметим, что в 19:00 по местному времени в Азербайджане завершились парламентские выборы.

Согласно информации на 17:00, из 5 212 902 избирателей с правом голоса в рамках выборов в Милли Меджлис (парламент) проголосовали 2 389 754 избирателя. Активность избирателей составила 44,84 процента.

В рамках парламентских выборов было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.