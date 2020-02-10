Внеочередные парламентские выборы закончились. Результаты экзит-поллов показывают, что наша партия одержала победу.

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер, исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов, сообщает Trend.

Ахмедов сказал, что можно поздравить членов партии с очередной победой "Ени Азербайджан".

"От всей души поздравляю наших победивших кандидатов. Выражаю отдельную благодарность многочисленным волонтерам, которые внесли большой вклад в великолепную победу нашей партии. Мы благодарны нашей партии и ее кандидатам, а также всем нашим избирателям, которые проголосовали за политику Президента Азербайджана".

Отметим, что в 19:00 по местному времени в Азербайджане завершились парламентские выборы.

Согласно информации на 17:00, из 5 212 902 избирателей с правом голоса в рамках выборов в Милли Меджлис (парламент) проголосовали 2 389 754 избирателя. Активность избирателей составила 44,84 процента.

В рамках парламентских выборов было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.