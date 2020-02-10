Сегодня прошли выборы в Милли Меджлис. 5573 избирательных участка в 125 избирательных округах были приведены в состояние полной готовности.

Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, сообщает Trend.

Панахов сказал, что общественность Азербайджана и международное сообщество проявили большой интерес к выборам. Панахов отметил, что ЦИК предприняла необходимые шаги, чтобы все граждане Азербайджана присоединились к этому процессу.

"Количество жалоб и обращений, поступивших в Центральную избирательную комиссию, значительно сократилось. В связи с парламентскими выборами было получено всего 47 обращений. Для кандидатов были созданы все необходимые условия, и они в полной мере использовали возможности социальных сетей. ЦИК не отслеживала активность кандидатов в социальных сетях. Я думаю, что мы избрали верную позицию, потому что мы не получили каких-либо замечаний от общественности или от международных сообществ. Наоборот они приветствовали данный шаг", - сказал председатель ЦИК.

Отметим, что в 19:00 по местному времени в Азербайджане завершились парламентские выборы.

Согласно информации на 17:00, из 5 212 902 избирателей с правом голоса в рамках выборов в Милли Меджлис (парламент) проголосовали 2 389 754 избирателя. Активность избирателей составила 44,84 процента.

В рамках парламентских выборов было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.