Завершены внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджана, проведенные 9 февраля.

Заключение многочисленных международных и местных наблюдателей после выборов доказывает, что избирательный процесс проходил свободно, демократично и прозрачно в полном соответствии с законодательством страны. Присутствие 1314 кандидатов на выборах свидетельствует о том, что борьба за депутатский мандат проходила в условиях высокой конкуренции.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщение партии "Ени Азербайджан" в связи с внеочередными выборами, проведенными 9 февраля в Азербайджане.

Партия "Ени Азербайджан", участвовавшая на выборах с девизом "За более сильный Азербайджан", смогла провести всеобъемлющую и всестороннюю избирательную кампанию с зарегистрированными в 123 избирательных округах кандидатами. Большой личный авторитет среди народа председателя партии "Ени Азербайджан" Президента Азербайджана Ильхама Алиева, впечатляющие результаты его политики, стремительное развитие экономики страны, повышение благосостояния населения, все более укрепляющиеся международные позиции Азербайджана на международной арене, успешно продолжающиеся масштабные реформы являлись основными моментами на которые ссылалась партия Ени Азебайджан на данных выборах.

Стоит отметить, что многочисленные члены партии и волонтеры внесли существенный вклад в успешную реализацию предвыборной кампании партии "Ени Азербайджан", которая присоединилась к выборам с достойными кандидатами, завоевавшими большое уважение среди людей благодаря своим личностным качествам.

Заявления, сделанные рядом известных международных социологических центров (exit-polls) после избирательного процесса, свидетельствуют о достижении партией "Ени Азербайджан" на внеочередных парламентских выборах значительных успехов.

Партия "Ени Азербайджан" следила за процессом голосования на выборах посредством своих многотысячных наблюдателей. Согласно их данным, некоторые из кандидатов, участвовавших на выборах, и их сторонников, пытались подорвать процесс голосования, стараясь бросить тень на демократические и свободные выборы различными провокациями.

Партия "Ени Азербайджан" выражает глубокую благодарность гражданам проголосовавших за кандидатов партии, и, как следствие, политику Президента Азербайджана, и выражает уверенность в том, что новый состав парламента внесет ценный вклад в реформы в нашей стране.