Наблюдательная миссия из Чехии высоко оценила процесс организации парламентских выборов в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на пресс-конференции, посвященной досрочным парламентским выборам в Азербайджане, наблюдатели от Чехии отметили ряд отличий между избирательными процессами в Чехии и Азербайджане.

В частности, член Палаты депутатов Чехии Ярослав Холик отметил, что в бюллетенях для голосования есть шрифт Брайля для незрячих, что ещё раз доказывает заботу государства о каждом своем гражданине

Он особо отметил и важность процедуры проверки пальцев ультрафиолетовым детектором, чтобы не допустить повторного голосования на выборах.

Использование веб-камер также было расценено чешскими наблюдателями как важный шаг.

"Вчера мы обошли 16 наблюдательных участков города Баку, ознакомились со со многими деталями, со списками избирателей. Члены комиссий охотно отвечали на наши вопросы. Мы не увидели каких-либо нарушений и очень довольны работой избиркома", - сказал Холик.

Отметим, что 9 февраля в Азербайджане прошли внеочередные парламентские выборы.

В рамках парламентских выборов было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек были выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляли 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляли 58 стран и 59 организаций.