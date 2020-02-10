На парламентских выборах в Азербайджане для наблюдателей были созданы все условия для работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции сказал член наблюдательной миссии парламента Грузии Савалан Мирзоев.

"На всех избирательных участках, где мы побывали, голосование прошло в условиях демократии и прозрачности", - сказал он.

Наблюдатель отметил, что в этом году в Грузии также пройдут парламентские выборы: "И мы тоже ждем подобного успеха".

Отметим, что парламентские выборы прошли в Азербайджане 9 февраля.

На парламентских выборах было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляли 58 стран и 59 организаций.