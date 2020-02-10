Парламентские выборы в Азербайджане прошли в демократической обстановке.

Об этом сказал член наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), болгарский депутат Петар Канев, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

"Я в третий раз нахожусь в Баку и участвую в качестве наблюдателя на выборах. Интерес избирателей к этим выборам был очень большой, несмотря на холодную погоду. Я провел наблюдения почти на 40 участках, и стал свидетелем прозрачного проведения выборов. Поздравляю азербайджанский нард со свободными и демократическими выборами", - сказал он.

Член наблюдательной миссии ПА ОЧЭС, грузинский депутат Рамаз Нижолашвили также отметил, что вчера члены миссии стали свидетелями проведения демократических выборов.

Отметим, что парламентские выборы прошли в Азербайджане 9 февраля.

На парламентских выборах было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляли 58 стран и 59 организаций.