Количество местных наблюдателей свидетельствует о прозрачности голосования на парламентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на пресс-конференции глава миссии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Шерали Джонон.

Он отметил, что уровень подготовки к выборам действительно впечатляет.

"Были созданы все условия для проведения выборов в соответствии с международными стандартами и законодательством Азербайджана. Проведение выборов на таком уровне - показатель эффективности законодательства Азербайджана", - сказал Джонон.

Отметим, что парламентские выборы прошли в Азербайджане 9 февраля.

На парламентских выборах было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляли 58 стран и 59 организаций.