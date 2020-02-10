Выборы депутатов в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана были проведены и организованы в соответствии с международными стандартами демократических выборов.

Об этом заявил в понедельник народный депутат Верховной Рады IX созыва ​Марьян Богданович Заблоцкий на пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, прошедшие 9 февраля парламентские выборы были проведены в соответствии с обязательствами и стандартами ОБСЕ и Совета Европы, а также национальным законодательством Республики и правилами и процедурами, разработанными ЦИК Азербайджана.

Он отметил, что на избирательных участках были обеспечены все условия для свободного волеизъявления граждан.

"Члены участковых избирательных комиссий и общественные наблюдатели на участках представляли различные политические партии и общественные организации, либо являлись независимыми лицами. В целом, по избирательному процессу и деятельности ЦИК группа наблюдателей ПА ГУАМ существенных замечаний не имеет. Выборы прошли в спокойной обстановке и могут быть расценены как свободные и справедливые", - сказал Заблоцкий.

Отметим, что парламентские выборы прошли в Азербайджане 9 февраля.

На парламентских выборах было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляли 58 стран и 59 организаций.