Депутат из Черногории: Парламентские выборы в Азербайджане прошли на высочайшем уровне - ФОТО
Парламентские выборы в Азербайджане прошли на высочайшем уровне.
Об этом в ходе пресс-конференции в понедельник сказал депутат парламента Черногории Предраг Секулич, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Вчера был замечательный день, как в плане реализации демократических прав граждан, так и для дальнейшего демократического будущего Азербайджана", - сказал он.
Секулич добавил, что в ходе выборов он посетил примерно 16 избирательных участков как в Баку, так и в других регионах страны.
Отметим, что парламентские выборы прошли в Азербайджане 9 февраля.
В рамках парламентских выборов было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.
В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.
За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.
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