Парламентские выборы в Азербайджане прошли на высочайшем уровне.

Об этом в ходе пресс-конференции в понедельник сказал депутат парламента Черногории Предраг Секулич, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Вчера был замечательный день, как в плане реализации демократических прав граждан, так и для дальнейшего демократического будущего Азербайджана", - сказал он.

Секулич добавил, что в ходе выборов он посетил примерно 16 избирательных участков как в Баку, так и в других регионах страны.

Отметим, что парламентские выборы прошли в Азербайджане 9 февраля.

В рамках парламентских выборов было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.