Сегодня наблюдательная миссия парламента Грузии огласила результаты проведенных ею наблюдений за парламентскими выборами в Азербайджане.

Как сообщил Trend депутат грузинского парламент Савалан Мирзоев, наблюдения были проведены ими на 11 избирательных участках, передает Day.Az.

"На каждом участке голосование проходило в обстановке полной прозрачности, в чем могли убедиться и избиратели, и представители партий, члены комиссий. Мы установили связь и с наблюдателями из других стран. Они тоже, в свою очередь, отметили, что в процессе выборов были созданы всевозможные условия как для избирателей, так и для наблюдателей", - сказал он.

Мирзоев отметил, что Азербайджан является одним из самых важных партнеров Грузии: "Любые политические процессы в Азербайджане имеют особую важность для нас. Азербайджанский народ своим выбором еще раз поддержал идею государственности. Грузия полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана".

Отметим, что в рамках парламентских выборов, проведенных 9 февраля, участвовало 1314 кандидатов.

Из 5 212 902 избирателей с правом голоса в рамках выборов в Милли Меджлис (парламент) проголосовали 2 547 982 избирателя. Активность избирателей составила 47,81 процент.

Самым активным избирательным округом был 1-й Шарур-Садаракский округ, здесь избирательная активность составила 76,1% (29 419 человек из 37 970 избирателей), самым пассивным округом был 17-й Ясамальский третий округ, где избирательная активность составила 17,84% (5 447 человек из 30 534 избирателей).

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей.

Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.