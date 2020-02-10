Азербайджану удалось достойно провести парламентские выборы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник отдела управления персоналом Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Георгий Каландашвили.

"Грузинская делегация, состоящая из пяти наблюдателей, наблюдала за выборами в избирательных пунктах города Баку. Мы два дня наблюдали за процессом выборов. Как эксперты мы знаем, как нелегок процесс выборов. Мы не заметили никаких вмешательств со стороны в избирательный процесс. Мы до конца следили за ходом выборов. До выборов мы встретились с представителями ЦИК Азербайджана, после мы готовились к наблюдению. Наша делегация поддерживает и поздравляет азербайджанский народ с достойно проведенными выборами", - отметил он.

В свою очередь, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Геогрий Шарабидзе отметил, что наблюдателям и избирателям были представлены все необходимые условия для выборов.

"Мы посетили несколько пунктов города Баку. Все пункты открылись вовремя - в 8:00, все подготовительные работы были выполнены на высшем уровне", - сказал он.

По его словам, все необходимое оборудование уже было готово и пребывало в полностью рабочем состоянии.

"Как наблюдателям, так и избирателям были представлены все условия для выборов. За выборами наблюдали как местные, так и иностранные наблюдатели. Все прошло на высшем уровне, не было отмечено никаких нарушений. Как представители партий, так и наблюдатели имели возможность наблюдать за ходом выборов. Мы не заметили никаких нарушений",- сказал он.

По словам Шарабидзе, ЦИК Азербайджана выполнил достойную работу, избиратели и наблюдатели следовали всем нормам и требованиям.

По его словам, они произвели наблюдения на 10 избирательных участках.

"За все это время мы наблюдали спокойные, демократичные выборы, как члены комиссии, так и избиратели поддерживали мирную обстановку", - сказал он.

По словам Шарабидзе, ЦИК Азербайджана выполнила достойную работу, избиратели и наблюдатели следовали всем нормам и правилам.

Отметим, что парламентские выборы прошли в Азербайджане 9 февраля.

В рамках парламентских выборов было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.