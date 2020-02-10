Парламентские выборы в Азербайджане были организованы и проведены в соответствии с международными стандартами демократических выборов.

Об этом заявил в понедельник наблюдатель из Великобритании Петер Дуглас Бенк на пресс-конференции в HYATT REGENCY BAKU, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, прошедшие 9 февраля парламентские выборы в Азербайджане были проведены в соответствии с нормами и стандартами ОБСЕ, а также национальным законодательством Азербайджана.

"За день до выборов мы были направлены в такие районы как Губа, Шамахы, Габала, Шеки, Гянджа, где также подготовка к выборам шла в соответствии с нормативами и никаких проблем не наблюдалось", - отметил британский наблюдатель.

Отметим, что парламентские выборы прошли в Азербайджане 9 февраля.

В рамках парламентских выборов было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.