10 февраля наблюдательная миссия Тюркского совета раскрыла свои результаты наблюдения парламентских выборов в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на пресс-конференции заместитель генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Омер Коджаман отметил, что избирательный процесс протекал без каких-либо законодательных нарушений.

"Наблюдения нами были проведены в Баку и Мингячевире. Мы приехали в Азербайджан 4 февраля и провели исследования в связи с организацией выборов. Они были проведены строго в соответствии с законодательством. Для кандитатов были созданы все необходимые условия. Было представлено большое количество политических партий, что говорит о справедливости и прозрачности избирательного процесса. На участках избиратели без малейшего давления и в комфортных условиях делали свой выбор. Во время наблюдения ни на одном из участков мы не выявили нарушений, ни в плане технического обеспечения, ни в плане человеческого фактора. Было интересно наблюдать высокий эмоциональный дух граждан в процессе голосования. Помимо этого, я отметил бы и большое количество кандидатов в рамках данных выборов", - сказал Коджаман.

Он отметил, что в наблюдательную миссию Совета входили представители Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а также добавил, что для наблюдения миссия была разделена на две группы: "На избирательных участках нам была предоставлена вся необходимая информация, и были созданы благоприятные условия для проведения наблюдения. Большое число кандидатов говорит о росте доверия к выборам в стране".

Омер Коджаман поздравил азербайджанский народ с успешным завершением выборов: "Отрадным является тот факт, что активную деятельность в данных выборах проявляло больше молодежи. Из каждых 100 кандидатов около 50-ти были в возрасте от 20 до 40 лет. Это знак к обновлению и "омолаживанию" коллектива Милли Меджлиса. Можно гордиться и тем фактом, что почти каждая политическая партия представила на выборах достаточное количество кандидатов. ЦИК создал все условия для голосования 341 тысячи вынужденных переселенцев на 573 избирательных участках. Мы наблюдали за 24 участками от самого начала и до конца выборов и не выявили никаких нарушений. С уверенностью можем заявить, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане были проведены в полностью демократических условиях. Желаю азербайджанскому народу удачи и успехов. Стремительное развитие Азербайджана за последние 20 лет является очевидным фактом. Весь мир сегодня видит процесс этого развития и его результаты".

Отметим, что парламентские выборы прошли в Азербайджане 9 февраля.

В рамках парламентских выборов было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.