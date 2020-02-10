Наблюдательная миссия Избирательной комиссии Мальдив огласила результаты своего наблюдения парламентских выборов в Азербайдане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, член Избирательной комиссии Мальдив Фувод Товфок отметил, что избиратели голосовали без каких-либо препятствий.

"Наблюдатели нашей миссии ограничились избирательными участками на территории Баку. Мы провели наблюдения по 9 различным адресам на 11 избирательных участках, а также участвовали в процессе подсчета голосов. Несмотря на тяжелые погодные условия, активность избирателей была высокая", - сказал Товфок.

Он отметил, что члены миссии наблюдали за избирательными участками не только внутри, но и снаружи: "Мы не зафиксировали ни одного случая попытки установления контакта с избирателями сторонних лиц. Мы общались также и с официальными лицами. Местные наблюдатели и члены ЦИК Азербайджана старались создавать все необходимые условия для равномерного и гладкого проведения выборов. На каждом избирательном участке, в котором мы побывали, присутствовал как минимум один переводчик, который помогал двум сторонам беспрепятственно взаимодействовать в процессе выборов. Участники выборов высоко оценивали работу международных наблюдателей и радушно встречали нас".

Представитель Мальдив сказал, что ЦИК Азербайджана в связи с выборами показал свой высокий профессионализм и организованность: "В момент официального закрытия выборов мы находились на 22 избирательном участке 23 избирательного округа. Особо отмечу, что в 19:00 процесс был полностью остановлен и никто не смог просочиться на территорию избирательного участка".

Отметим, что парламентские выборы прошли в Азербайджане 9 февраля.

В рамках парламентских выборов было зарегистрировано 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.