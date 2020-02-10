Наблюдательная миссия из Боснии и Герцеговины обнародовала результаты наблюдений, проведенных на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане 9 февраля, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Член Палаты представителей парламента Боснии и Герцеговины Предраг Кожул отметил, что парламентские выборы, проведенные в Азербайджане, прошли демократично: "На всех избирательных участках все было организовано на высоком уровне. Мы беседовали с кандидатами и местными наблюдателями. В большинстве случаев председателями избирательных участков были женщины. С абсолютной уверенностью могу сказать, что другие европейские страны должны использовать избирательный опыт Азербайджана. Большинство кандидатов - представители молодежи".

Отметим, что в рамках парламентских выборов, проведенных 9 февраля, участвовало 1314 кандидатов.

Из 5 212 902 избирателей с правом голоса в рамках выборов в Милли Меджлис (парламент) проголосовали 2 547 982 избирателя. Активность избирателей составила 47,81 процент.

Самым активным избирательным округом был 1-й Шарур-Садаракский округ, здесь избирательная активность составила 76,1% (29 419 человек из 37 970 избирателей), самым пассивным округом был 17-й Ясамальский третий округ, где избирательная активность составила 17,84% (5 447 человек из 30 534 избирателей).

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей.

Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.