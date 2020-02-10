Члены наблюдательной миссии Великого национального собрания Турции обнародовали итоговое заключение по парламентским выборам в Азербайджане, проведенным девятого февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на мероприятии, проведенном по итогам наблюдений на парламентских выборах, член наблюдательной миссии Великого национального собрания Турции, руководитель группы межпарламентской дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым поздравил азербайджанский народ с успешно проведенными выборами. Он добавил, что проголосовав за своих кандидатов, народ сделал свой выбор.

"Поздравляю одержавших победу кандидатов. В то же время, поздравляю и всех других кандидатов, за проявленную смелость", - сказал Айрым.

Член турецкого парламента Орхан Эрдем сообщил, что в день выборов наблюдатели разделились на две группы и следили за ходом голосования в Баку и Сумгайыте. Отметив, что в Азербайджане растет достойная молодежь, турецкий парламентарий сказал, что остался доволен большим числом молодых кандидатов.

Член Великого национального собрания Турции Юнус Кылыч отметил, что наблюдатели из Турции всегда принимали активное участие в выборах различных уровней в Азербайджане. По его словам, большое количество кандидатов, участие почти 20 политических партий позволяют говорить о том, что выборы прошли в условиях объективной конкуренции.

"Наличие веб-камер на избирательных участках, созданные для наблюдателей условия, организация процесса голосования на высоком уровне весьма впечатляют. То, что Азербайджан пригласил большое количество международных наблюдателей на самом деле показывает, что это открытая страна. На участках никто не вмешивался в избирательный процесс, но любой желающий мог наблюдать за ходом голосования", - сказал Кылыч.

Другой член турецкого парламента Ибрагим Айдемир особо подчеркнул, что Азербайджан для Турции крайне значимая страна.

"Нормальный ход процесса выборов в Азербайджане очень радует нас. Мы наблюдали созданные для этого условия, которыми страна может только гордиться. Некоторые страны должны учиться у Азербайджана", - добавил Айдемир.

Отметим, что девятого февраля в Азербайджане прошли парламентские выборы.

В рамках выборов было зарегистрированы 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек были выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляли 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.