10 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял руководителя наблюдательной миссии СНГ, первого заместителя председателя Исполнительного комитета СНГ Виктора Гуминского.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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