https://news.day.az/politics/1201742.html Президент Ильхам Алиев принял руководителя наблюдательной миссии СНГ - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял руководителя наблюдательной миссии СНГ - ФОТО
10 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял руководителя наблюдательной миссии СНГ, первого заместителя председателя Исполнительного комитета СНГ Виктора Гуминского.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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