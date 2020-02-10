Протоколы со всех избирательных участков в 125 избирательных округах поступили в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

С полным списком результатов можно ознакомиться на сайте ЦИК, передает Day.Az.

Стала известна информация о протоколах, полученных с 5573 избирательных участков в 125 избирательных округах, а также были объявлены предварительные результаты парламентских выборов.

Отметим, что 9 февраля в Азербайджане состоялись внеочередные парламентские выборы. В выборах приняли участие 1314 кандидатов.

Из 5 221 902 избирателей, имеющих право голоса, проголосовали 2547 982 избирателя. Явка избирателей составила 47,81 процента.