Определены лидирующие кандидаты 7-ми избирательных округов на выборах в парламент Азербайджана
Определены кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в семи избирательных округах на выборах в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По предварительным результатам, это:
17-й Ясамальский третий округ - Эльнур Аллахвердиев (41%)
35-й Хатаинский третий округ - Рауф Арифоглу (49,2%) - независимый
42-й Сумгайытский второй округ - Таир Миркишили (50,1%) - ПЕА
44-й Сумгайыт-Хызинский округ - Мушфиг Мамедли (45,8%) - ПЕА
77-й Астаринский округ - Рашад Махмудов (57,6%) - ПЕА
123-й Кельбаджарский округ - Агиль Мамедов (71,7%) - ПЕА
125-й Зангилан-Губадлинский округ - Имамверди Исмайлов (40,3%) - ПЕА.
Таким образом стали известны лидирующие кандидаты на выборах в Милли Меджлис по всем 125 избирательным округам.
Отметим, что в рамках парламентских выборов, проведенных 9 февраля, участвовало 1314 кандидатов.
Из 5 212 902 избирателей с правом голоса в рамках выборов в Милли Меджлис (парламент) проголосовали 2 547 982 избирателя. Активность избирателей составила 47,81 процент.
Самым активным избирательным округом был 1-й Шарур-Садаракский округ, здесь избирательная активность составила 76,1% (29 419 человек из 37 970 избирателей), самым пассивным округом был 17-й Ясамальский третий округ, где избирательная активность составила 17,84% (5 447 человек из 30 534 избирателей).
За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей.
Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.
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