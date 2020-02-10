Выборы депутатов в Азербайджане прошли успешно, в соответствии с законодательством, заявила наблюдательница из Украины Христина Хомик на пресс-конференции в Баку в HYATT REGENCY BAKU, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По её словам, состоявшиеся 9 февраля в Азербайджане выборы прошли на высоком уровне.

"Мне не первый раз приходится выступать в качестве наблюдателя за различными выборами, в том числе и за парламентскими. На мой взгляд, Азербайджан был хорошо подготовлен к данному процессу", - отметила наблюдательница из Украины.

С шестого по девятое февраля она побывала в нескольких избирательных участках Сумгайыта, а также других районах и в городе Баку с миссией международного наблюдателя.

"В первую очередь отмечу безопасность процесса проведения выборов. Было установлено достаточное количество камер наблюдения, на каждом участке присутствовали как международные, так и местные наблюдатели", - констатировала Христина Хомик.

Отметим, что в парламентских выборах, проведенных 9 февраля в Азербайджане, участвовали 1314 кандидатов.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей.

Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.