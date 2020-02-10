Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в рамках визита в Вену встретился с федеральным министром европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской республики Александром Шалленбергом, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД.

На встрече состоялся обмен мнениями по различным аспектам двустороннего сотрудничества, выражено удовлетворение текущим состоянием отношений двух стран.

В ходе беседы министры подчеркнули важность интенсификации встреч для развития двусторонних отношений, обсудили очередной этап политических консультаций между МИД Азербайджана и Австрии.

Отметив высокий уровень политических связей между Азербайджаном и Австрией, Мамедъяров заявил о большом потенциале для расширения сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах двух стран.

В рамках разговора о перспективах деятельности австрийских компаний в Азербайджане и сотрудничества с местными компаниями, было отмечено, что в стране успешно работают до 60 австрийских компаний. Экономическое сотрудничество двух стран постоянно углубляется.

В рамках встречи также отметили важность сотрудничества между Австрией и Азербайджаном в транспортной сфере. В частности, Азербайджан создал прекрасную транспортную инфраструктуру в регионе, которой могут воспользоваться австрийские компании.

На встрече также обсуждались отношения между Азербайджаном и ЕС, где австрийская сторона выразила поддержку для развития этих связей.