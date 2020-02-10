Десятого февраля было распространено совместное заявление БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ по результатам внеочередных выборов, проведенных в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана. Должен отметить, что нынешнее заявление этих организаций, с точки зрения абсолютной необъективности, ничем не отличается от предыдущих.

Об этом на своей странице в Facebook написал зампред - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отмечает Ахмедов, примечательным является противоречивость оценок и позиций, отображенных в документе: "Какая же у наблюдателей должна быть фантазия, чтобы в качестве недостатка указывать на отсутствие реальной конкуренции в избирательной кампании, при том, что в ней за 125 мест боролось свыше 1300 кандидатов. Другая особенность в заявлении упомянутых международных наблюдателей - ссылка на предвзятые решения, принятые в различные времена разными европейскими структурами в связи с Азербайджаном. Следует учесть, что в отличие от них, мнения многочисленных международных наблюдателей, следящих за ходом выборов, отличаются объективностью и конкретностью. К сожалению, наблюдательной миссии ОБСЕ вновь не удалось проявить справедливость и объективность. То, что никто так и не увидел в ходе избирательного процесса те "недостатки", о которых они заявляют ежедневно, подкрепляет этот вывод.

Справедливости ради стоит отметить, в их заявлении все же упоминается хорошая организация избирательного процесса. В любом случае избирателей и самих кандидатов следует считать самыми объективными свидетелями проведения минувшей избирательной кампании в демократической обстановке и в условиях высокой конкуренции. Вне всякого сомнения, что выборы 9 февраля являются важным этапом в продвижении Азербайджана на пути демократии".