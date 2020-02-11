Внеочередные парламентские выборы прошли в соответствии с законодательством Азербайджана и международными нормами. Об этом заявила Trend заместитель директора российского Института политических исследований Дарья Гревцова, передает Day.Az.

Российский политолог расценила эти выборы, как свободные, с точки зрения допуска представителей различных партий к избирательному процессу, справедливые, с точки зрения подсчета голосов, и прозрачные, по степени освещения СМИ.

"На этих выборах присутствовало большое количество иностранных наблюдателей, причем большинство из них отметили, что никаких серьезных нарушений на избирательных участках не происходило. И лишь только наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ, как всегда, углядели нарушения. Но они не могут по-другому, их предназначение обвинять в отсутствии свободы и демократии те страны, которые проводят независимую политику от Запада. Даже самые идеальные выборы в таких странах как Азербайджан, Россия или Турция они назовут непрозрачными. Но представить реальные доказательства они почему-то никогда не могут. В противовес этому Азербайджан приглашает независимых иностранных наблюдателей и журналистов, которые перекрывают несправедливое мнение БДИПЧ ОБСЕ. Я сама была наблюдателем и могу отметить, что в этот раз организация работы с международными наблюдателями была на высшем уровне, начиная от встречи в аэропорту и заканчивая трансфером по избирательным участкам. Отдельно стоит отметить, что возможность проголосовать была у беженцев Нагорного Карабаха и у лиц, проживающих в Нагорном Карабахе", - сказала Гревцова.

Политолог отметила, что большинство голосов на парламентских выборах набрала правящая партия "Ени Азербайджан", а это значит, что люди поддержали политику Президента Азербайджана Ильхама Алиева в вопросе обновления курса страны.

Отметим, что в рамках парламентских выборов, проведенных 9 февраля в Азербайджане, участвовало 1314 кандидатов.

Из 5 212 902 избирателей с правом голоса в рамках выборов в Милли Меджлис (парламент) проголосовали 2 547 982 избирателя. Активность избирателей составила 47,81 процент.

Самым активным избирательным округом был 1-й Шарур-Садаракский округ, здесь избирательная активность составила 76,1% (29 419 человек из 37 970 избирателей), самым пассивным округом был 17-й Ясамальский третий округ, где избирательная активность составила 17,84% (5 447 человек из 30 534 избирателей).

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей.

Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.