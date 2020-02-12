На проамериканском сайте azatutyun.am опубликована статья с помпезным заголовком "Наследие", в которой обсуждается законопроект о восстановлении "Армении от моря до моря", передает Day.Az со ссылкой на gradator.ru.

"Показывая карту Армении от моря до моря, которая включает в себя "Великий и Малый Айк", "Киликийскую Армению", депутат парламентской фракции "Наследие" Заруи Постанджян говорит, что Республика Армения должна восстановить "свою территориальную целостность" и "исконные исторические территории", - говорится в статье.

Несведущий читатель может уверовать сейчас в наличие "исконных исторических территорий Армении", а по факту данная статья - это подтверждение того, что начался второй этап беспрецедентных по своей наглости и масштабам территориальных притязаний программы мирового армянства по созданию мифического государства "великая Армения". Подчеркиваем - созданию, а не восстановлению. Нельзя восстановить то, чего не было. Хотя у армян все возможно.

На первом этапе нация фальсификаторов долго, последовательно и усиленно готовила вброс в архивы, в мировые СМИ, на всех общественно-политических уровнях материалов, слепленных вороватыми армянскими историками о якобы существовавшем государстве "великая Армения". Параллельно шел интенсивный процесс компактного заселения этническими армянами территорий соседних государств. Особенно курортных и других благоприятных регионов Турции, Азербайджана, Грузии, России и др. Там, где появлялся один армянин, скоро возникало целое армянское поселение. Этот процесс сейчас можно наглядно прослеживать по примеру заселения армянами южных благодатных регионов России со "второй армянской столицей" в Сочи. Получается, что Краснодарский и Ставропольский края РФ тоже входили в состав "великой Армении"?

Продвижению интересов армянства весьма способствуют и армянские кадры в руководстве тех или иных стран. Россия в этом смысле уже превзошла всех, усадив армян на все ведущие позиции в своем государстве. Список длинный, сейчас перечислять не будем.

Вернемся к умозаключениям армянских националистов.

Итак, Заруи Постанджян говорит: "Думаю, что после 24 апреля мы уже должны ставить перед международным сообществом не только вопрос признания геноцида, но и вопрос возвращения территорий, также в качестве нашей государственной программы", - сказала она.

"Насколько реалистично сейчас ставить подобное требование?" - задают вопрос коллеги Постанджян, понимая, что протащить такую глобальную авантюру не просто, невзирая на все лоббистские силы.

Но у Постанджян "есть план", и она приводит пример Карабаха:

"Когда в 1989 году принималось решение, что "Арцах - это часть Армении", тогда не было даже общей границы с Карабахом. Важно, чтобы общественность была готова к изменениям. Когда общественность готова к изменениям, когда время само приведет ко всему, то и эти инструменты будут нам очень необходимы".

Вот и ответ. Постанджян прокололась, фактически признав, что армяне сначала внедряют в сознание масс тот или иной тезис, чтобы он начал работать и обрел свое место в информационном пространстве. Главное - увереннее врать, и тебе поверят. Не все же будут копаться в масштабных армянских исторических аферах и фальсификациях. А потом готовят инструменты для реализации своих планов.

Лидер партии "Наследие" Раффи Ованнисян тоже советует вопрос "реалистичности" армянских афер рассматривать в перспективе.

"Сегодняшний романтик станет завтрашним реалистом. То есть, не надо рассматривать все с точки зрения момента, есть некоторые вопросы, которые нужно ставить принципиально и решать их, если не завтра, то с течением времени", - сказал он.

Прошлись они и по России, в частности, по вопросу членства Армении в Евразийском экономическом союзе.

"Это членство", по мнению Раффи Ованнисяна, "существенно ослабляет позиции Армении также в вопросе решения внешних проблем": "Мнение "Наследия", мое мнение таково, что это во многом представляет опасность для нашего суверенитета. Мы считаем это очередным антиконституционным шагом, это членство ослабляет наши позиции в вопросе реализации внешней повестки".

Вот вам и "форпост", который подрывает основы евразийской интеграции во главе с Россией. Это как бальзам на душу соросовских кураторов...

Если Москва будет поддерживать или закрывать глаза на "наполеоновские" планы "великой Армении", выполняя волю армянства через влиятельных в России армянских трансляторов, в том числе - Лаврова, Симоньян, Мишустина и др, то Россия первой и окажется под ударом.

Если армянам позволят реализовать их самую глобальную аферу, вкупе с "геноцидом", и "великая Армения" устроится на землях соседей России, то абсолютно не стоит исключать, что после этого под диктовку Запада на юге России вспыхнут "справедливые" протесты армян, требующих автономии. Для начала. А Запад получит еще одну "горячую точку" на юге России с целью ослабления растущего геополитического влияния Москвы.