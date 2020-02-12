https://news.day.az/politics/1202388.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги Пирили-Мурадхан-Сор-Сор - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги Пирили-Мурадхан-Сор-Сор - ФОТО
12 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Кюрдемирский район принял участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги Пирили-Мурадхан-Сор-Сор.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева о технических показателях дороги.
Глава государства разрезал ленту в знак открытия дороги.
В заключение было сделано фото на память.
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