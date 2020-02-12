Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои искренние поздравления по случаю состоявшихся 9 февраля в стабильной и демократической обстановке выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики, в которых одержала победу возглавляемая Вами партия "Ени Азербайджан".

Уверен, что плодотворная деятельность вновь сформированного парламента будет способствовать прогрессу общественно-политической и экономической сфер жизни республики, ускоренному развитию Азербайджана, а также повышению авторитета государства на международной арене.

Несомненно, совместными усилиями всеобъемлющие и взаимовыгодные партнерские отношения между Узбекистаном и Азербайджаном, основанные на принципах стратегического партнерства, будут и далее укрепляться во благо наших народов.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в Вашей ответственной работе, а дружественному азербайджанскому народу - мира и постоянного развития", - говорится в письме.