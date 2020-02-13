Информация о 90 процентах правонарушений в день выборов в Азербайджане зафиксирована в видеороликах, опубликованных в социальных сетях.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он подчеркнул, что люди, снявшие такие правонарушения, как правило, размещают эти видео в социальных сетях.

"Это крайне позитивная тенденция. Мы благодарны блогерам, которые именно таким путем реагируют на правонарушениях на избирательных участках", - сказал Мазахир Панахов.

Он отметил, что наблюдатель имеет право только наблюдать за выборами, и в случае, если будет допущено правонарушение, отметить это и сообщить председателю участковой избирательной комиссии.

"Наблюдатель не имеет права указывать комиссии. На многих участках сами наблюдатели допускали правонарушения, вплоть до присутствия в их деяниях состава преступления", - добавил Мазахир Панахов.