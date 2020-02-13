На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана были рассмотрены обращения Хикмета Ширинова, Расима Амирасланова и других кандидатов от 80-го Имишли-Бейлаганского избирательного округа.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, в обращении было отмечено, что на некоторых избирательных участках избирательные бюллетени были обрезаны заранее, пальцы избирателей не были обработаны невидимым раствором, для участия наблюдателей в процессе подсчета голосов создавались помехи.

В ходе заседания было сообщено, что в 11 протоколах из 49 результаты голосования не позволяют определить волю избирателей. Число бюллетеней извлеченных из урн и число избирателей не совпадают. После обсуждений экспертная группа пришла к выводу, что результаты выборов по данному округу должны быть признаны недействительными. Решение было принято после голосования.

Также были аннулированы результаты парламентских выборов по 35-му Хатаинскому третьему округу, в котором кандидатом-лидером являлся Аббасов Рауф Ариф оглу.

На заседании было отмечено, что в ходе рассмотрения обращений было установлено, что в этом округе были нарушения, которые не позволили определить волеизъявление избирателей этого округа. Было предложено аннулировать результаты по этому округу, и в результате голосования предложение было принято.

Аннулированы былди и результаты выборов в 74-м Лянкяранском избирательном округе.

В ходе заседания было отмечено, что несколько кандидатов из данного округа обратились в ЦИК с жалобами о правонарушениях, и попросили аннулировать результаты голосования.

На заседании было отмечено, что ЦИК расследовал эти обращения, в результате чего была установлена их достоверность. Было установлено, что на нескольких участках были допущены правонарушения, которые не позволяют определить волеизъявление народа, что создает основание для аннулирования результатов выборов. Предложение было принято большинством голосов, тем самым результаты выборов в 74-м Лянкяранском избирательном округе были аннулированы. Лидирующим кандидатом по данному округу является Хады Раджабли.

Помимо этого был аннулирован мандат кандидата по 33-му Хатаинскому первому избирательному округу Гусейнбалы Мираламова.

Кандидат в депутаты от данного округа обратился в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) и попросил аннулировать итоги голосования по округу из-за правонарушений.

На заседании было отмечено, что в ходе расследований были выявлены изъяны, которые могли повлиять на итоги голосования, что дает законное основание для отмены результатов. Предложение аннулировать результаты было принято по итогам голосования.

Стоит отметить, что также были рассмотрены обращения по 10-му Бинагадинскому третьему, по 14-му Хазарскому, 15-му Ясамальскому первому, 28-му Сабунчинскому третьему, 42-му Сумгайытскому второму, 45-му Абшеронскому, 50-му Абшерон-Гобустанскому, 60-му Сальян-Нефтачлинскому, 67-му Джалилабадскому, 72-му Ярдымлы-Массалинскому, 79-му Имишлинскому, 91-му Уджарскому, 95-му Тертерскому, 109-му Балакенскому и 125-му Зангилан-Губадлинскому избирательным округам.

После обсуждений было принято решение передать обращения окружным избирательным комиссиям на рассмотрение с последующей передачей результатов в ЦИК.